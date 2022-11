Skin Care Tips: सर्दियों में फेस पर जरूर लगाएं ये 4 चीजें, रूखी और बेजान स्किन से मिलेगा छुटकारा

What To Apply On Dry Skin In Winter: सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग अपनी ड्राई स्किन से परेशान रहते हैं.जैसे-जैसे ठंड बढ़ना शुरु होती है वैसे ही स्किन संबंधी समस्याएं भी शुरु होने लगती हैं. ऐसे में स्किन में रूखापन की समस्या बहुत आम है. इसलिए सर्दियों के मौसम में स्किन को अधिक देखभाल की जरूरत है. ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों के मसौम में तापमान बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से स्किन में रूखापन हो जाता है. जिसकी वजह से हाथ-पैर में खुजली, स्किन का फटना जैसी समस्याएं होने लगती हैं. लेकिन कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आप स्किन के रूखेपन से छुटकारा पा सकते हैं. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि सर्दियों में चेहरे पर किन चीजों को लगाना चाहिए?

सर्दियों में फेस पर जरूर लगाएं ये 5 चीजें-

तेल से मालिश-

सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है. ऐसे में आप रात में सोने से पहले चेहरे पर विटामिन ई, नारियल,सरसों और बादाम के तेल से मालिस करें ऐसा करने आपकी स्किन से रूखापन जल्दी दूर होगा.

नहाने के बाद स्किन को करें मॉइश्चराइज (moisturizer)-

जब आप नहाते हैं तो कोशिश करें साबुन या फेश वॉश का कम उपयोग करें. ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं जो स्किन को ड्राई बनाते हैं. वहीं जब भी नहाते हैं तो उसके बाद स्किन पर मॉइश्चराइजर से मालिश करें.ऐसा करके आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं.

सनस्क्रीन (sunscreen) जरूर लगाएं-

अक्सर लोगों को यह लगता है कि सनस्क्रीन सिर्फ बहुत धूप होने पर या घर से बाहर निकलने पर ही लगाएं. लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह आपकी स्किन को कई तरह के नुकसान पहुंचने से बचाता है. जिनमें से एक ठंडी हवाओं के कारण स्किन को होने वाले नुकसान भी हैं. इसलिए सनस्क्री जरूर लगाएं.

मलाई लगाएं-

मलाई एक बेहतरीन प्राकृतिक मॉइश्चराइजर है जो आपकी स्किन को भीतर से पोष प्रदान करती है. इसलिए सर्दियों के मौसम में चेहरे पर मलाई जरूर लगाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर