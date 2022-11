Pomegranate For Skin: स्किन को हेल्दी और मुलायम रखता है अनार, इस तरह से करें इस्तेमाल

Benefits Of Pomegranate For Skin: हेल्दी रहने के लिए अनार बहुत फायदेमंद होता है. वहीं अनार सुपर फ्रूट है जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है लेकिन क्या आपको पता है कि अनार मुलायम, चमकदार और हेल्दी स्किन के लिए एक नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करता है. वहीं अनार में विटामिन सी, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुों से भरपूर होता है. वहीं अनार में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है जो आपकी स्किन के लिए बहुत लाभदायक होती हैं.ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि स्किन को हेल्दी रखने के लिए अनार का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए?

स्किन को हेल्दी रखने के लिए इस तरह से करें अनार का इस्तेमाल-

अनार और शहद (Pomegranate and Honey)-

स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने और मॉइश्चराइज करने के लिए अनार के दानों से एक स्मूद पेस्ट तैयार करके इस पैक को चेहरे पर 30 मिनट तक लगाएं. अब ताजें पानी से साफ कर लें.

अनार और ग्रीन टी (Pomegranate and Green Tea)-

पिंपल्स और मुहांसों से राहत पाने के लिए अनार के दानों को ग्राइंड करके उसमें दो चम्मच दही एक बड़ा चम्मच शहद और ग्रीन टी का एक पैत मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर 30 मिनट तक लगाएं इसके बाद हल्दी मसाज करके इसे धो लें.इस पैक को लगाने से पिंपल्स की दिक्कत दूर होती है. इसको आप हफ्ते में 4 बार लगा सकते हैं.

अनार और कोको पाउडर (Pomegranate and Cocoa Powder)-

अनार और कोको पाउडर दोनों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जिनका इस्तेमाल करने से स्किन टाइट और जवां रहती है. अब अनार के दानों का स्मूद पेस्ट बनाकर उसमें कोको पाउडर को पानी से मिक्स कर लें. इस फेस मास्क को चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और सूखने के बाद ठंडे पानी से साफ करें.ऐसा करने से आपकी बढ़ती उमर थम जाएगी. ऐसा आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं

