Swimming Tips: गर्मी में स्विमिंग के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, खराब हो सकती है स्किन

How To Breathe While Swimming: गर्मी का मौसम तल रहा है. ऐसे में लोग ज्यादातर स्विमिंग करना पसंद करते हैं. वहीं आपको बता दें कि स्विमिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइजहै जो बॉडी को फिट रखने का काम करती है. लेकिन क्या आपको पता है कि स्विमिंग अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में अगर आप भी स्विमिंग करते हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि स्विमिंग करते समय आपको किन बातं का ध्यान रखना चाहिए?

स्विमिंग के दौरान न करें ये गलतियां-

मॉइस्चराइजर न लगाना-



कई लोग ऐसे होते हैं जो स्विमिंग पूल में सीधे ही चले जाते हैं उनको लगता है कि इस पानी से उनको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन ऐसा करना आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. बता दें अगर आप बिना मॉइस्चराइजर किए स्विमिंग पूल में चले जाते हैं तो इससे आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है. इतना ही नहीं आपकी स्किन में रैशेज और ड्राईनेस भी होजाती है. इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप स्विमिंग पूल में जाने से पहले पूरे शरीर में मॉइस्चराइजर लगाएं.स्विमिंग पूल में जाने से पहले मॉइस्चराइजर के साथ स्कीन प्रोटेक्शन के लिए एसपीएफ क्रीम भी लगाना चाहिए. कुछ लोग इसे बिना लगाएं ही स्विमिंग करने चले जाते हैं. जिसकी वजह से उनकी स्किन टैन होने लगती है इसलिए स्विमिंग पूल में जाने से पहले एसपीएफ क्रीम जरूर लगाएं. इससे स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है.कई लोग स्विमिंग करने के तुरंत बाद साफ पानी से शॉवर नहीं लेते हैं लेकिन ऐसा करना आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. बता दें स्विमिंग के बाद न नहाने से आपकी स्किन को काफी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए स्विमिंग के तुरंत बाद नहा लेना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि स्विमिंग के पानी में क्लोरिन का यूज किया जाता है