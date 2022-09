Tips For Good Sleep: रात को करवटें बदलने के बाद भी नहीं आती अच्छी नींद? अपना लें खास फार्मूला, फिर देखें कमाल

How To Get Good Sleep: शरीर को फिट रखने के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी माना गया है. जो लोग रातभर करवट बदलते रहते हैं और सुकून वाली नींद (Good Sleep) नहीं ले पाते, उनके बीमार पड़ने में देर नहीं लगती. अगर आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं तो आज हम अच्छी नींद लेने का 5 सूत्रीय फॉर्मूला बताते हैं. कहा जाता है कि जिसने भी इस फॉर्मूले को आजमाया, उसने अच्छी नींद के साथ ही अच्छी सेहत पाने में भी कामयाबी हासिल की है. आइए जानते हैं कि वह फार्मूला क्या है.

2-3 घंटे पहले कर लें भोजन

सबसे पहली बात ये है कि आप खाने के तुरंत बाद सोने की गलती न करें. ऐसा करने से नींद (Good Sleep) आपसे कोसों दूर भाग जाएगी. इसलिए कोशिश करें कि भोजन करने से करीब 2-3 घंटे पहले भोजन कर लें. ऐसा करने से खाए हुए भोजन को पचने में मदद मिल जाती है. सोने से पहले थोड़ा पानी लें. इससे आपको सुकूनभरी नींद आने में मदद मिलेगी.

सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें

अच्छी नींद (Good Sleep) हासिल करने का दूसरा प्रमुख उपाय ये है कि आप सोने से पहले नहा लें. अगर ठंडे पानी से नहाने में दिक्कत हो तो आप पानी को हल्का गुनगुना कर सकते हैं. नहाने के बाद आपको अपना शरीर साफ-सुथरा और हल्का महसूस होगा और बिस्तर पर लेटते ही अच्छी नींद आपको अपने आगोश में ले लेगी.

कमरे में जला लें एक दीया

आप जिस कमरे में सोते हैं, वहां पर तेल या घी का एक दीपक जलाएं. ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे कमरे में फैलता है और नकारात्मक ऊर्जा वहां से निकल जाती है. आप सोने से पहले थोड़ी मंत्र जाप और योगासन भी करें. इससे आपका मन हल्का हो जाएगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, जो अच्छी नींद लाने में आपकी मदद करेगी.

बिस्तर पर ईश्वर का स्मरण करें

सोने से पहले बिस्तर पर बैठ जाएं और इस बात पर मनन करें कि आप कुछ भी नहीं है और ये शरीर नश्वर है. साथ ही यह भी सोचें कि पिछले 24 घंटे में आपने जो भी काम किए हैं, वे सबकुछ बढ़िया रहे हैं. ऐसा सोचने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, जो आपको अच्छी नींद (Good Sleep) लाने में मदद करेगी.

घुप्प अंधेरे में सोने से बचें

हरेक व्यक्ति का सोने का तरीका अलग-अलग होता है. कई व्यक्ति बिल्कुल अंधेरा करके सोते हैं तो कुछ लोग हल्की रोशनी करके सोना पसंद करते हैं. बेहतर होगा कि आप कमरे में दीया या डिम लाइट वाला बल्ब लगाकर सोएं. ऐसा करके सोने से रात में डर नहीं लगता और अचानक उठने पर आपको चारों तरफ घुप्प अंधेरा भी नहीं दिखता, जिससे अच्छी नींद (Good Sleep) आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

