Tea Facts: चाय के साथ कुछ भी खाने से बचें, ये चीजें खाईं तो पड़ सकते हैं लेने के देने

These Things Should Not Eat With Tea: अगर आपको चाय (Tea) पीना बहुत पसंद है और चाय के साथ कुछ न कुछ खाने में आपकी रुचि ज्यादा रहती है तो पहले आप इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जरूर जान लीजिए. हालांकि कुछ लोग चाय के इतने शौकीन होते हैं कि सुबह हो शाम हो या दोपहर, एक कप चाय उनको खूब सुकून देती है. भारत (India) में चाय इतनी ज्यादा मात्रा में पी जाती है कि कुछ लोग तो इसे राष्ट्रीय पेय भी कहते हैं. चाय भी अलग-अलग प्रकार से बनाकर पीता है. कोई दूध डालकर चाय पीता है तो कोई ब्लैक टी (Black Tea) ज्यादा पसंद करता है. वहीं, कुछ लोग लेमन टी (Lemon Tea) के शौकीन होते हैं. इसके अलावा वजन कम करने के लिए कुछ लोग ग्रीन टी (Green Tea) भी पीते हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कि चाय के साथ कौन-कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए.

लेमन टी पीने से हो सकता है नुकसान

कुछ लोग वजन घटाने के लिए लेमन टी पीते हैं. लेकिन ये करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ज्यादातर लोग खाली पेट सुबह के समय इसका सेवन करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि चाय की पत्ती के साथ नींबू का रस मिलने से चाय एसिडिक हो जाती है और इससे सूजन होने का खतरा बना रहता है. बता दें कि अगर आप खाली पेट लेमन टी पीते हैं तो आपको हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स जैसी परेशानी हो सकती है. गौरतलब है कि अगर आप पहले से ही एसिडिटी से पीड़ित हैं तो आपको लेमन टी से पूरी तरह परहेज करना चाहिए.

चाय के साथ ना खाएं बेसन से बनी चीज

अधिकतर लोगों को चाय के साथ पकोड़े और नमकीन खाना बहुत पसंद होता है. ध्यान देने वाली बात है कि चाय के साथ खाया जाने वाला नाश्ता अधिकतर बेसन का बना हुआ होता है. जान लीजिए कि चाय के साथ बेसन से बनी चीजें खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. चाय के साथ बेसन के प्रोडक्ट्स लेने से खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों की संख्या कम हो जाती है क्योंकि ये पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देता है.

आयरन से भरपूर फूड चाय के साथ लेने से बचें

गौरतलब है कि चाय के साथ आयरन से भरपूर फूड नहीं खाना चाहिए, इससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. जान लीजिए कि चाय में ऑक्सलेट और टैनिन होता है. ये दोनों आयरन से भरपूर फूड से शरीर के अंदर होने वाले आयरन के अवशोषण में रुकावट डालते हैं. ध्यान रखिए कि आपको चाय के साथ आयरन से भरपूर फूड जैसे- हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, ग्रेन्स और नट्स नहीं खाना चाहिए.

