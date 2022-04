आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के सभी मंत्रियों का इस्तीफा, PM के बेटे ने भी छोड़ा पद

कोलंबो: श्रीलंका (Sri Lanka) में चल रहे प्रदर्शनों के बीच बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे (Mahinda Rajapaksa) को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने वालों में महिंदा राजपक्षे का बेटा नमल राजपक्षे (Namal Rajapaksa) भी है. इसके अलावा सहयोगी पार्टी के महासचिव ने भी इस्तीफा दे दिया है.

बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट (Economic Crisis) की वजह से चल रहे प्रदर्शनों के बीच श्रीलंका के केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. सिर्फ प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ही अपने पद पर बने हुए हैं. उनके इस्तीफा देने की खबरों का महिंदा राजपक्षे की पार्टी खंडन कर चुकी है.

गौरतलब है कि श्रीलंका में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. नमल श्रीलंका के केंद्रीय खेल मंत्री थे.

नमल राजपक्षे ने ट्वीट किया, 'मैंने राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से सभी विभागों से मेरे इस्तीफे के लिए सचिव को सूचित कर दिया है. उम्मीद है कि यह लोगों और श्रीलंका की सरकार में स्थिरता लाने में महामहिम और प्रधानमंत्री को फैसले लेने में मदद कर सकता है. मैं अपने वोटर्स, अपनी पार्टी और हंबनटोटा के लोगों के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा.

I have informed the sec. to the President of my resignation from all portfolios with immediate effect, in hope that it may assist HE & PMs decision to establish stability for the people & the govt of #LKA. I remain committed to my voters, my party & the people of #Hambanthota.

— Namal Rajapaksa (@RajapaksaNamal) April 3, 2022