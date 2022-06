Most Beautiful Faces: कौन है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला और हैंडसम पुरुष, वैज्ञानिकों ने पता लगाया

Science declares who is most beautiful: दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है ये सवाल सदियों से चला आ रहा है. हर देश-काल में अलग अलग महिलाओं ने अपनी खूबसूरती से करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है. खूबसूरती के कई पैमाने होते हैं इन तथ्यों के बीच वैज्ञानिकों ने बताया है कि कौन सबसे सुंदर है.