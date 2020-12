अमेरिका: पिता ने टेडी बियर में सुनी बेटे के दिल की धड़कन, Video Viral

डेकोटा: बच्चे मां-बाप के लिए उनकी परछाई की तरह होते हैं, जिसे कोई खोना नहीं चाहता. लेकिन अमेरिका (America) के डेकोटा में रहने वाले Jhon Reid ने पिछले साल एक कार एक्सीडेंट (Car Accident) में अपने 16 वर्षीय बेटे को खो दिया. अब उनका एक इमोशनल वीडियो (Emotional Video) सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. जिसे देखने वालों की आंखें नम हो गईं.

मार्च माह में इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए @RexChapman ने लिखा, ‘इस शख्स ने पिछले साल एक कार दुर्घटना में अपने 16 वर्षीय बेटे को खो दिया था. इसके बाद उन्होंने अपने बच्चे के सभी अंगों को दान करने का फैसला किया, जिसमें उसका दिल भी शामिल था. लेकिन इस महीने उनके बेटे के अंग प्राप्त करने वाले शख्स ने उन्हें एक गिफ्ट भेजा. इसमें एक टेडी बियर था, जिसमें उनके बेटे की धड़कनों की रिकॉर्डिंग थीं.’

Last year, this man lost his 16-yr old son in a car wreck. He decided to donate his son’s organs, including his heart.

This month the heart recipient sent Dad a surprise gift - a teddy bear with a recording of his son's heartbeat.

