तब खुली कार में राष्ट्रपति को सिर में मारी गई गोली... अमेरिका आज भी नहीं भूला है वो खूनी दोपहर

something happened... कुछ हुआ है. टीवी पर लाइव टेलिकास्ट देख रही अमेरिकी जनता को कैमरे ने दिखाया, घबराकर एक पिता अपने बच्चे को जमीन पर लिटा रहा था. बाद में वह खुद भी लेट गया. राष्ट्रपति की कार की तरफ सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े थे. राष्ट्रपति की पत्नी जैकलीन घबराई हुई थीं. अफरातफरी का माहौल बन गया था. सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ अपने राष्ट्रपति का वेलकम करने के लिए खड़ी थी लेकिन दोपहर ठीक 12.30 बजे किसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को गोली मार दी. हमलावर की गोली सीधे राष्ट्रपति के सिर और गर्दन में लगी थी. उनकी कार सड़क पर दाहिने-बाएं जाने लगी थी.

Donald Trump has just survived an assassination attempt. This event brings back memories of the tragic assassination of John F. Kennedy. Both leaders, despite the different eras and political landscapes, faced extreme threats to their lives. While JFK's assassination in 1963… pic.twitter.com/VHVUrq8gbF

वो तारीख थी 22 नवंबर 1963 और दोपहर के समय राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी टेक्सास के डलास शहर से गुजर रहे थे. उनके काफिले में वैसे तो कई सुरक्षाकर्मी थे लेकिन जिस कार में राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, वह ऊपर से खुली थी. अपने प्रशंसकों और आम लोगों का अभिवादन करने के लिए राष्ट्रपति ने शायद ऐसी इच्छा प्रकट की थी. वह आखिरी समय में काफी खुश और लोगों की तरफ देख रहे थे.

वह भी चुनावी माहौल था. 1963 के आखिरी हफ्तों में राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी और उनके राजनीतिक सलाहकार अगले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुट गए थे. हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की थी लेकिन यह साफ था कि राष्ट्रपति केनेडी चुनाव लड़ेंगे. वह फिर से अपनी चुनावी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहे थे.

ताबड़तोड़ दौरे और उस दिन...

सितंबर के अंत में राष्ट्रपति ने एक हफ्ते से भी कम समय में 9 अलग-अलग राज्यों का दौरा किया था. वह 1964 की चुनावी रेस के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व शांति जैसे विषयों को जोर-शोर से उछाल रहे थे. इसी क्रम में वह टेक्सास में चुनाव प्रचार करने आए थे. केनेडी का जोर फ्लोरिडा और टेक्सास जीतने पर था. दो हफ्तों में दोनों राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे का प्लान बना.

पत्नी जैकलीन थीं स्टाइल आइकन

तय किया गया कि केनेडी की पत्नी टेक्सास दौरे पर उनके साथ होंगी. दरअसल, लोग इस खूबसूरत कपल को काफी पसंद करते थे. केनेडी की पत्नी जैकलीन की छवि एक स्टाइल आइकन की बन चुकी थी. हालांकि उसी साल अगस्त में उनके बच्चे पैट्रिक की मौत हो गई थी. इसके बाद पति-पत्नि की यह पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी. 21 नवंबर को राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी टेक्सास के दो दिवसीय दौरे के लिए एयर फोर्स वन से रवाना हो गए.

