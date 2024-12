Bangladesh Hindu attack issue in UK Parliament: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देश चिंतित हैं. अल्‍पसंख्‍यकों पर हो रहे इन जुल्‍मों-सितम ने दुनिया भर के नेताओं को सोचने और आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया है. ब्रिटेन की संसद भी इससे अछूती नहीं रही है. ब्रिटेन की संसद में कई सांसदों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर कीर स्टार्मर सरकार से सवाल पूछे. इसमें भारतवंशी प्रीति पटेल भी शामिल रहीं.

बांग्‍लादेश सरकार से क्‍या बातचीत कर रही सरकार

विथम से सांसद भारतवंशी प्रीति पटेल ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की है और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर पोस्‍ट किया, 'बांग्लादेश में हमने जो भयानक हिंसा देखी है, उससे मैं चिंतित हूं. मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं. आज दोपहर संसद में मैंने सरकार से पूछा है कि वे इस महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के साथ किस तरह से बातचीत कर रहे हैं. लोगों की सुरक्षा और धर्म आधारित हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरी है.'

I am deeply concerned by the awful violence we have seen in Bangladesh, and my thoughts are with those affected.

In Parliament this afternoon, I called on the Government to set out how they are engaging with the Bangladeshi Government on this pressing and important issue.… pic.twitter.com/jRXciBQIKH

— Priti Patel MP (@pritipatel) December 2, 2024