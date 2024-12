असली 'मणिपुर फाइल्स' कब पढ़ेंगे... PM मोदी के 'द साबरमती रिपोर्ट' देखने पर प्रियांक खरगे का तंज

Priyank Kharge attack on PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने सोमवार को संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' देखी. इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री और सांसद के अलावा फिल्‍मी कलाकार मौजूद थे. अब इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री असली 'मणिपुर फाइल्स' कब पढ़ेंगे और भारत के लोगों को वास्तविक 'मणिपुर स्टोरी' कब बताएंगे?

प्रियांक ने पीएम मोदी को बताया सबसे बेहतरीन इवेंट मैनेजर

प्रियांक खरगे ने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी के पास कश्मीर फाइल्स, साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों को देखने, उनकी सराहना करने, उनकी समीक्षा करने और उनका प्रचार करने के लिए समय है, लेकिन संसद चलाने, अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझाने, बेरोजगारी के मुद्दों को संबोधित करने या मणिपुर का दौरा करने के लिए समय नहीं है. प्रधानमंत्री असली 'मणिपुर फाइल्स' कब पढ़ेंगे और भारत के लोगों को वास्तविक 'मणिपुर स्टोरी' कब बताएंगे? मोदी निस्संदेह देश के अब तक के सबसे बेहतरीन इवेंट मैनेजर और खुद के मास्टर ऑफ सेरेमनी हैं.'

PM @narendramodi has time for viewing, applauding, reviewing and publicizing films like Kashmir Files, Sabarmati Report etc, but no time to run the Parliament, explain the state of economy, addressing unemployment issues or visiting Manipur.

— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) December 2, 2024