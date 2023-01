फरवरी में अंतरिक्ष में नजर आएगा धूमकेतु, आखिरी बार 50 हजार साल पहले हिमयुग में दिखा था ये नजारा

Comet will be seen in February: यह 12 फरवरी को धरती से करीब 4.20 करोड़ किलोमीटर दूर से निकलेगा. इसे किसी दूरबीन या टेलिस्कोप की मदद के बिना नंगी आंखों स देखा जा सकेगा. बस आपके इलाके का आसमान उस वक्त साफ होना चाहिए.