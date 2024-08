Hassan Karami Arrested: ईरानी चैनल इस्‍माइल हानिया की मौत के बाद बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि ईरानी पुलिस विशेष इकाइयों के कमांडर हसन करामी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सदस्यों ने करामी को पकड़ा है. उन पर जासूसी करने और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद करने का आरोप लगा है.

Iranian Channels are claiming that the Commander of the Iranian Police Special Units, Hassan Karami, has been Arrested by Members of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) on Charges of Spying and Collaborating with the Israel Intelligence Service, Mossad. pic.twitter.com/KxXeEYMry6

बहुत लोग इस मामले में कई सारा दावा कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है 'मैंने अभी तक ईरानी मीडिया में इसकी रिपोर्ट नहीं देखी है. यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन पुलिस की विशेष इकाई पर अशांति और विरोध को दबाने का आरोप है. इसलिए यदि यह इस्माइल हानिया की हत्या से संबंधित है, तो उसे गिरफ्तार करना थोड़ा अजीब है. यदि यह सच है, तो उसे बलि का बकरा बनाया जा सकता है ताकि यह लगे कि शासन स्थिति पर नियंत्रण रखता है.

I haven't seen this reported yet in Iranian media. It's certainly possible, but the police's Special Unit is charged with suppressing unrest and protests. So if this is related to the Ismail Haniyeh killing, he's a bit of an odd candidate to arrest. If true, he could be a… https://t.co/hcvYWYDpbN

