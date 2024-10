रूस ने खेल कर दिया..यूक्रेन पर गिराया दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम! मचा हाहाकार

Father of All Bomb: इस समय दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध हो रहा है. इधर इजरायल कई मोर्चों पर युद्ध लग रहा है. इससे पहले रूस और यूक्रेन की जंग जारी है. इसी बीच एक बड़ा दावा निकलकर सामने आया है कि ऐसा संभव है कि रूस ने पहली बार यूक्रेन में ODAB-9000 नामक थर्मोबेरिक बम का इस्तेमाल किया है. इसका एक कथित वीडियो भी वायरल हुआ है. ODAB-9000 वो बम है जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन-न्यूक्लियर बम कहा जाता है. रूसी समर्थक मीडिया चैनलों में इस वीडियो को भी शेयर किया गया है.

असल में कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावे के हवाले से बताया गया कि कथित तौर पर यह बम खार्किव क्षेत्र के ववचांस्क में गिराया गया दिखाया गया है. यहां तक कि कुछ रूसी सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह बम का यूक्रेन में पहला इस्तेमाल है, लेकिन वीडियो ने कुछ संदेह भी खड़े किए हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 सितंबर को रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में ODAB-1500 बम का इस्तेमाल दिखाया गया है, जो ODAB-9000 से कम शक्तिशाली है.

वहीं यूक्रेन के खार्किव ऑपरेशनल और टैक्टिकल ग्रुप के प्रवक्ता कर्नल विटालि सारंतसेव ने इन दावों को खारिज किया. उन्होंने इसे सूचनात्मक युद्ध का हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य डर फैलाना और क्षेत्र को अस्थिर करना है. सारंतसेव ने स्पष्ट किया कि ववचांस्क में जो बम गिराया गया, वह ODAB-9000 से कम शक्तिशाली था.

इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि इस बम को गिराने के लिए एक बड़े रणनीतिक बमवर्षक विमान की जरूरत होती है, लेकिन इस तरह के किसी विमान की गतिविधि का पता नहीं चला. उन्होंने यह भी कहा कि प्रचार के लिए विस्फोट को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. इससे पहले रूस ने हाल ही में यूक्रेन के वुहलेदार शहर पर कब्जा करने का दावा किया है.

ODAB-9000 बम एक ऐसा हथियार..

बता दें कि रूसी ODAB-9000 बम एक ऐसा हथियार है जो विस्फोट के साथ एक जबरदस्त धमाका पैदा करता है. यह धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि इससे न केवल खुले में बल्कि बंकरों में छिपे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है. इस बम को युद्ध के मैदान में बड़े पैमाने पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है.

The Russians have used for the first time in Ukraine ODAB-9000, a high-powered aviation vacuum bomb, the video has been published by pro-Kremlin telegram channels

It is claimed that the footage was shot in Vovchansk, Kharkiv Region.

The media say that this type of bomb is one… pic.twitter.com/5qGdpw8QBv

— NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2024