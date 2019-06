मैनचेस्टर: भारत-वेस्टइंडीज मैच के दौरान मेन्यू में ‘अमृतसरी छोले’ देख खुशी झूमे यह केंद्रीय मंत्री

चंडीगढ़: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट मैच के दौरान मेन्यू कार्ड में ‘अमृतसरी छोले’ देख कर उन्हें काफी खुशी हुई. नागर विमानन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने ट्विटर पर अपनी यह खुशी प्रकट की.

उन्होंने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के आमंत्रण पत्र की तस्वीर टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘दुनिया भारतीयों और खासकर पंजाबी जायके के प्रति अजनबी नहीं है. कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में एक भारतीय रेस्टोरेंट ढूंढ सकता है. लेकिन मैनचेस्टर में वेस्टइंडीज के साथ मैच के दौरान (प्रेस के लिये) आधिकारिक (नाश्ते) के मेन्यू में ‘अमृतसरी छोले’ देखकर मुझे खुशी हुई.’’

The world is no stranger to Indian, particularly Punjabi cuisine. One can find an Indian Restaurant in almost every part of the world.

But I am delighted to find Amritsari Chhole on the official menu during our match with West Indies in Manchester yesterday. pic.twitter.com/QwBdwr0QTV

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 28, 2019