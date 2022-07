Earth Heat Map: धरती कर रही त्राहिमाम! 46 साल में हो गई नीली से 'लाल'; नासा के नक्शे में हैरतअंगेज खुलासा

यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देशों के लिए जून और जुलाई का महीना नासूर जैसा साबित हो रहा है. यहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. वर्षों के रिकॉर्ड तक टूट गए. ये नीचे जो आप नक्शा देख रहे हैं, वो 13 जुलाई 2022 का है. यह अधिकांश पूर्वी गोलार्ध में सतही हवा के तापमान को दिखा रहा है. यह गोडार्ड अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम (GEOS) वैश्विक मॉडल के एक वर्जन में मिले ऑब्जर्वेशन को मिलाकर तैयार किया गया था, जो वातावरण में भौतिक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए गणितीय समीकरणों का इस्तेमाल करता है.

On July 13, 2022, Earth satellites captured temperatures rising above 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit) due to extreme, record-breaking heatwaves across much of Europe, Africa, and Asia: https://t.co/tD6DmpXMyz pic.twitter.com/cb3P1F699Y

— NASA (@NASA) July 18, 2022