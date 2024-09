Hezbollah: घरों के भीतर मिसाइल और रॉकेट छिपाकर रखता है हिजबुल्लाह, इजरायल ने तो सारी पोल-पट्टी खोल दी

Israel Big Disclosure: आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बड़ी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है. इजरायली सेना ने जो खुलासा किया है, वो होश उड़ाने वाला है. इजरायल सेना IDF ने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी लेबनान में लोगों के घरों का इस्तेमाल हथियारों की स्टोरेज के लिए कर रहे हैं. इतना ही नहीं नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.

इजरायली सेना का चौंकाने वाला खुलासा

IDF प्रमुख डैनियल हैगारी ने वीडियो पोस्ट में बताया कि सेना ने दक्षिण लेबनान के कुछ क्षेत्रों में निवासियों को घर छोड़ने की चेतावनी दी थी. ताकि सैन्य अभियान में नागरिकों को कम से कम नुकसान हो. हैगारी ने बताया कि हिजबुल्लाह ने जानबूझकर इन प्रयासों का विरोध किया. नागरिकों को उनके घरों में रहने के लिए मजबूर किया.

WATCH: IDF Spox. RAdm. Daniel Hagari explains how Hezbollah exploits civilian infrastructure as weapons storage sites and uses the Lebanese people as human shields: pic.twitter.com/nuNG8OEo8G

बड़े युद्ध की तैयरी में जुटा हिजबुल्लाह

उन्होंने कहा कि यह हिजबुल्लाह की रणनीति का हिस्सा है कि वे नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं. वीडियो के साथ IDF ने हिजबुल्लाह के हथियारों की तस्वीरें भी शेयर की हैं. जिसमें एक लंबी दूरी का रॉकेट एक घर में रखा हुआ देखा जा सकता है. IDF ने बताया कि यह रॉकेट इजरायल के नागरिक क्षेत्रों की ओर लक्षित था. इसे तुरंत दागने के लिए तैयार रखा गया था.

हथियार इजरायल पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार थे

IDF ने कहा कि यह रॉकेट 1,300 लक्ष्यों में से एक है. जिनमें लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल, भारी रॉकेट और UAV शामिल हैं. जिन्हें हमने आज लेबनान में निशाना बनाया. उन्होंने बताया कि ये हथियार इजरायल पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार थे. वीडियो में दक्षिण लेबनान के गांवों में नागरिक घरों के गराज में छिपे लंबे रॉकेट की तस्वीरें भी दिखाई गईं.

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice.

This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024