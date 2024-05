Video: पहले महिला ने कार से आदमी को कुचला, शरीर पर बैठकर किया किस, फिर चूमने के बाद 9 बार चाकू से गोदा

Karon Fisher: अमेरिका के ह्यूस्टन में एक ट्रांस महिला ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. इस महिला ने 64 वर्षीय व्यक्ति के साथ जिस तरह की बर्बरता की, उससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. संदिग्ध की पहचान 20 वर्षीय कैरन फिशर के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर एक ट्रांसजेंडर महिला है. महिला की हैवानियत जिसने देखा दंग रह गया, पहले तो उसने आदमी के ऊपर कार चढ़ाई, इससे भी उसका दिल नहीं पसीजा तो इस सनकी महिला ने उसके साथ घिनौना काम किया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस घटना के बारे में जानकारी ही नहीं होती अगर यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद नहीं होती. खौफनाख घटना का वीडियो हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मृत व्यक्ति का नाम स्टीवन एंडरसन है. सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि पीड़ित एंडरसन कही जा रहे थे, तभी सड़क पर एक तेज रफ्तार सफेद कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और संदिग्ध मौके से फरार हो गया.

आप भी देखें वीडियो:-



NEW: Man killed by transgender driver who plowed into him, backed over him and stabbed him 9 times before kissing him and prancing over his body.

Absolutely horrific.

20-year-old suspect Karon Fisher is a man according to court papers.

After trying to flee the scene in a car,… pic.twitter.com/XuG8KcPIZw

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 11, 2024