US: एक फिजियोथेरेपिस्ट जो बनना चाहती थी राष्ट्रपति, 9-5 की नौकरी छोड़कर बन गई मशहूर पॉर्न स्टार

Physiotherapist turns Porn Star wants to be President: काफी लंबे समय से पॉर्न इंडस्ट्री में काम कर रहीं टॉप एक्ट्रेस चेरी डेविल (Cherie DeVille) ने अपनी जिंदगी के कुछ राज दुनिया से साझा किए हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए चेरी ने बताया कि उन्होंने 'एडल्ट इंडस्ट्री' (Adult Industry) में काम करने के लिए अपनी 9 से 5 की जॉब छोड़ दी थी ताकि वो जिंदगी को अपनी मनमर्जी से खुलकर जी सकें.

करोड़ों में हैं चेरी के चाहने वाले

चेरी डेविल आज एडल्ट इंडस्ट्री का नामचीन चेहरा हैं. सोशल मीडिया में उनके करोड़ों फैंस हैं. पॉर्न इंडस्ट्री में आज उनका बड़ा नाम है. यूएस पॉर्न इंडस्ट्री (US Porn Industry) की कामयाबी अभिनत्रियों में से एक चेरी अपनी पेमेंट खुद तय करती हैं. अपने इस काम के इतर आज उनकी चर्चा किसलिए हो रही है आइए आपको बताते हैं.

बनना चाहती थीं अमेरिका की राष्ट्रपति

डेली स्टार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चेरी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी अपनी दावेदारी ठोक चुकी हैं. उन्होंने अपने फैंस के वोट हासिल करने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी. अपनी प्रेसिडेंशियल बिड (Presidential Bid) के लिए उन्होंने एक मशहूर रैपर और अपने दोस्त के साथ बड़ा कैंपेन चलाया था. हालांकि बाद में चेरी ने अपने उस सपने से कंप्रोमाइज किया और फिर पॉर्न इंडस्ट्री में छा गईं.

पेशेवर फिजियोथेरेपिस्ट चेरी

बताते चलें कि पॉलिटिक्स और पॉर्न इंडस्ट्री में नाम कमाने से पहले चेरी लोगों के शरीर का दर्द कम करने में अहम भूमिका निभाती थीं. क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग यानी मेडिकल सेक्टर में काम करती थीं. दरअसल चेरी इससे पहले एक पेशेवर फिजियोथेरेपिस्ट थीं. स्टिफ सॉक्स पॉडकास्ट इंटरव्यू में चेरी ने बताया कि कैसे उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन वाले अच्छे खासे करियर को छोड़कर पॉर्न की दुनिया में कदम रखा. आगे उन्होंने कहा, 'मैनें सोचा भी नहीं था कि मैं पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने जा रही हूं. क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी और उस पेशे को छोड़े हुए मुझे अब 20 साल हो चुके हैं.'

'खुद पॉर्न नहीं देखती'

चेरी ने बताया कि कैसे बहुत जल्द उनका डर दूर हो गया क्योंकि सेट पर लोग उन्हें पूरा सहयोग देते थे. आगे चेरी ने कहा, 'मुझे इस काम में बहुत मजा आने लगा. पहले मुझे डर था कि यह उतना प्रोफेश्नल नहीं होगा जितना है लेकिन मुझे ये भरोसा था कि मुझे मजा आएगा. शूटिंग शुरू होने से लेकर खत्म होने तक के पूरे प्रॉसेस को मैं खुलकर जीती हूं.'

आपको बता दें कि 43 साल की खूबसूरत चेरी जो इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन चुकी हैं उन्होंने कई प्राइज जीते हैं. पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद चेरी का कहना है कि वह खुद पॉर्न नहीं देखती हैं.

कैसे मिला ऑफर?

अपने इंटरव्यू में चेरी ने ये भी कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम करने से खर्चा तो आराम से निकल आता था पर मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए था. मेरे वर्तमान एजेंट ने मुझे खोजा और बोला, 'आप पॉर्न फिल्मों में काम करेंगी?' मैंने कहा, क्या? फिर आगे चेरी ने बताया कि जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि ये वो वैध इंडस्ट्री है जहां भरपूर फन के साथ मनचाहा पैसा कमाया जा सकता है इसलिए वो पॉर्न इंडस्ट्री में आ गईं.