Watch: टेक्सास के स्कूल में भारतीय अमेरिकी छात्र का दबाया गला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Indian American Student Bullied: अमेरिका के एक स्कूल में भारतीय अमेरिकी छात्र के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसी वीडियो में एक अमेरिकी छात्र भारतीय मूल के स्टूडेंट पर हमला करता दिखता है. वह उसका गला करीब 4 मिनट तक दबाए रखता है. लेकिन भेदभाव यहीं खत्म नहीं होता. वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल मैनेजमेंट की ओर से की गई कार्रवाई और सवाल खड़े करती है. दरअसल, भारतीय छात्र को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, जबकि आरोपी अमेरिकी छात्र को सिर्फ 1 दिन के लिए. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो टेक्सास के कोपेल मिडिल स्कूल का है. इस वायरल वीडियो में एक गोरा यानी अमेरिकी छात्र खड़ा नजर आता है. वह कुर्सी पर बैठे भारतीय मूल के छात्र को परेशान करता दिख रहा है. वह कुछ ही देर बाद उसका गला दबा देता है. वह काफी देर तक गला दबाए रखता है. दूसरे छात्रों के कहने पर आरोपी गर्दन छोड़ता है.

On Wednesday, May 11th, during lunch, Shaan Pritmani was physically attacked and choked by another student at his middle school.

वीडियो में आप देखेंगे कि एक बार गर्दन छोड़ने के बाद फिर से आरोपी छात्र भारतीय मूल के छात्र को खड़ा होने के लिए कहता है. दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है. इसके बाद फिर से वह आरोपी उसका गला दबा देता है और उसे खींचने लगता है. वह भारतीय छात्र को कुर्सी से खींचकर नींचे गिरा देता है. वह उसे घूंसे भी मारने की कोशिश करता है. बताया जा रहा है कि मारपीट की यह घटना 11 मई को हुई.

Unfortunate to see that Shaan Pritmani of Indian origin was harassed & bullied on camera at Coppell School, Dallas.

Instead of the accused getting punished, Shaan got suspended for 3 days.

Dear @IndianEmbassyUS, @DrSJaishankar: kindly take cognizance

