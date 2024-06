Yoga Day 2024: विदेशी दूतावासों में कैसे मना योग दिवस, MEA ने दिखाई तस्वीर

International Yoga Day Indian embassies: आज दुनियाभर में योग दिवस की धूम दिखी. भारत के अलावा ब्रिटेन के उच्चायोग, अमेरिकी दूतावास, ब्रिटिश हाईकमीशन और इजराइली दूतावास समेत कई विदेशी शहरों में शुक्रवार को योग दिवस समारोह का आयोजन हुआ. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आयोजित योग सत्रों में भाग लिया.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने दो सहयोगियों कीर्ति वर्धन सिंह और पबित्रा मार्गेरिटा तथा राजनयिक समुदाय के कई सदस्यों के साथ दिल्ली में कुछ आसन किए. विदेश मंत्री ने आयोजन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर भी साझा कीं.

उन्होंने लिखा, ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 पर आज सुबह नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम में राजनयिक समुदाय के सदस्यों के साथ भाग लिया. दुनिया भर में योग के प्रति उत्साह और जागरुकता बढ़ाना प्रेरणादायी रहा है. यह देखकर खुशी हुई कि ‘योग स्वयं और समाज के लिए’ इतने सारे लोगों के लिए जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है.’

Participated this morning at the #IDY2024 event in New Delhi with members of the diplomatic community.

Developing Yoga enthusiasm and awareness around the world has been an inspiration. Happy to see that #YogaforSelfAndSociety has become an essential way of life for so many. pic.twitter.com/nKRTKiAunL

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 21, 2024