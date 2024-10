Iran Attack Israel: इजरायल पर ईरानी अटैक होते ही एक्टिव हुए बाइडेन, अब अमेरिका ने भी मान ली दुश्मनी!

Iran Missile Attack on Israel: इजरायल के खिलाफ ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है. मंगलवार की रात ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला करते हुए कई मिसाइलें दागीं. अभी तक आई रिपोर्ट में 100 से अधिक मिसाइलों से हमले का दावा किया जा रहा है. इजरायल पर हमला होते ही अमेरिका भी एक्टिव हो गया है. अमेरिका ने पहले ही अपना रुख जारी कर दिया था कि ईरान ने अगर हमला किया तो वह इजरायल के साथ खड़ा रहेगा. अमेरिका ने इजरायल को चेताया भी था कि ईरान हमला कर सकता है. इजरायल ने भी ईरान के हमलों को लेकर तैयारियां कर ली थीं और अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया था.

अमेरिका ने क्या कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से इजरायल के खिलाफ ईरानी हमले की निगरानी कर रहे हैं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं. राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजरायल की रक्षा में सहायता करने और इजरायल को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया.

इजरायल पर ईरान के हमले को लेकर बाइडेन ने की मीटिंग

इजरायल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि आज सुबह कमला हैरिस और मैंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इजरायल के खिलाफ आसन्न मिसाइल हमले की ईरानी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया. हमने चर्चा की कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल को इन हमलों से बचाने और क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा करने में मदद करने के लिए तैयार है.

This morning, @VP and I convened our national security team to discuss Iranian plans to launch an imminent missile attack against Israel.

We discussed how the United States is prepared to help Israel defend against these attacks, and protect American personnel in the region.

— President Biden (@POTUS) October 1, 2024