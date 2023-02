Threat To US: इस छोटे से देश ने अमेरिका को दिखाई आंख, कहां- ट्रंप को मार डालेंगे!

Iran still wants to kill Donald Trump: ईरान (Iran) और अमेरिका (America) के बीच की तल्खी कम नहीं हुई है. इसलिए ईरान ने एक बार फिर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की हत्या की कसम खाई है. इस बार ईरानी जनरल अमीराली हाजीजादेह (Gen Amirali Hajizadeh) ने कहा है कि हम कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला जरूर लेंगे. कासिम सुलेमानी की जनवरी 2020 में इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में हत्या कर दी गई थी.

भूल नहीं हैं जख्म: हाजीजादेह दरअसल तेहरान की कई फौजी कमांड्स में से एक गार्ड्स एयरोस्पेस के यूनिट कमांडर जनरल अमीराली हाजीजादेह ने एक ईरानी टेलीविजन इंटरव्यू में कहा 'हमें उम्मीद है कि हम ट्रम्प,पोम्पियो, मैकेंजी (पूर्व अमेरिकी जनरल) और सैन्य कमांडरों को मार सकते हैं, जिन्होंने सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था. हम कुछ भी नहीं भूले हैं कि कैसे अपने हितों को देखते हुए ट्रंप ने इराक में हमले करवाए और उनसा दोष ईरान पर मढ़ दिया. हमे मिल रही धमकियों के बावजूद हम चुप नहीं बैठे हैं.' ईरान ने बनाई नई मिसाइल इस बीच पश्चिमी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी पुरानी कसम पूरा करने के लिए नई मिसाइल बनाई है. जिसकी मारक क्षमता इजरायल तक बताई जा रही है. हाजीजादेह ने देश के नेशनल टीवी चैनल को बताया, ' हाल ही में 1650 KM रेंज वाली क्रूज मिसाइल को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मिसाइल जखीरे में शामिल किया गया है. ईरान अब 2000 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी लड़ाकू जहाजों को मारने में सक्षम है.' ईरान की नेशनल टीवी पर इस इंटरव्यू के प्रसारण के दौरान इस मिसाइल की फुटेज भी दिखाई गई है. वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान की इस हिमाकत पर चिंता जताई है.