क्या ओमिक्रॉन और XE वेरिएंट पर भी असरदार है स्पुतनिक? रूस ने किया बड़ा दावा

Sputnik V: क्या ओमिक्रॉन के साथ ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक (Sputnik V) कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE पर भी असरदार है? रूसी कंपनी ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है. कंपनी का कहना है कि उसकी स्पुतनिक लाइट, स्पुतनिक-V और नोजल वैक्सीन कोरोना के सभी लेटेस्ट वेरिएंट पर प्रभावी पाई गई है.

रूस के गमलेया सेंटर (Gamaleya Center) के चीफ प्रोफेसर अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग (Alexander Gintsburg) ने कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन (Sputnik V) ओमिक्रॉन वेरिएंट और XE वेरिएंट (BA.1 और BA.2) पर असरदार मिली है.

1/5 BREAKING: #SputnikV shows strong protection against #Omicron, over 2x higher virus neutralizing activity vs Pfizer vaccine, in independent study by EU-based Spallanzani Institute @INMISpallanzani.

READhttps://t.co/zeee4FQhOC pic.twitter.com/wqgxfiMWO1

— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 20, 2022