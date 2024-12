Israel Syria War: सीरिया में राष्‍ट्रपति बशर अल-अशद की सरकार गिरने और विद्रोहियों के कब्‍जा करने के बाद से इजराइल का कहर बरपाना जारी है. इजराइल सीरिया पर जमकर बमबारी कर रहा है. सीरिया के सैन्‍य ठिकानों को ध्‍वस्‍त कर रहा है ताकि सीरिया की सेना के खतरनाक हथियार विद्रोहियों के हाथ नहीं लगे. साथ ही विद्रोहियों की नाक में दम करने के हरसंभव प्रयास कर रहा है. इस बीच इजराइल ने सीरिया की धरती को कंपाने के लिए एक नया प्रयोग किया. जिसने सीरिया को भूकंप की तरह झटके दिया.

गिराया भूकंप बम, रेक्‍टर पैमाने पर तीव्रता 3.0

इजरायल ने सीरिया के 23वीं एयर डिफेंस ब्रिगेड के बेस और पास की सुविधाओं को तबाह कर दिया है. इसके साथ ही भूकंप बम कहे जाने वाले बेहद शक्तिशाली बम गिराए. ये धमाके इतने तेज थे कि इससे सीरिया की धरती कांप उठी. यहां तक कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.0 मापी गई. इसने सीरियाई लोगों को हिला दिया.

The Target of tonight’s Israeli Strikes near the City of Tartus in Western Syria is reported to have been the Base of the 23rd Air Defense Brigade as well as Surface-to-Surface Missile Warehouses, which is likely what caused several of the Large Explosions. pic.twitter.com/gFUbu7aRZg

— OSINTdefender (@sentdefender) December 16, 2024