Twitter की डील पर आया फाउंडर Jack Dorsey का रिएक्शन, Elon Musk के लिए कही ये बात

Twitter News: अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर को अपना बना लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया की इस दिग्गज कंपनी को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है. मस्क के इस फैसले का ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी (Jack Dorsey) ने समर्थन किया है. उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके बताया है कि मस्क ट्विटर के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं.

जैक डॉर्सी (Jack Dorsey) ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एलन मस्क एकमात्र समाधान हैं. मुझे उनके मिशन पर भरोसा है. उन्होंने आगे लिखा है, 'मेरे लिए आइडिया और सर्विस दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं. मैं इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता हूं. यदि ट्विटर को कंपनी के रूप में देखें तो यह मेरी जिंदगी का एकमात्र मुद्दा और सबसे बड़ा पश्चात्ताप रहा है. ट्विटर और इसके ऐड मॉडल पर वॉल स्ट्रीट का कब्जा हो गया था. इसे वॉल स्ट्रीट के चंगुल से बाहर निकालने की दिशा में यह पहला कदम उठाया गया है'.

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path...I believe it with all my heart.

— jack (@jack) April 26, 2022