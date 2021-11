नई दिल्ली : Amazon के सीईओ JEFF BEZOS और उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज और लियोनार्डो डिकैप्रियो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, हाल ही में ये तीनों एक इवेंट में मिले जिसमें टाइटैनिक के हीरो को देखते ही लॉरेन सांचेज उनसे फ्लर्ट करने लगीं.

हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेफ बेजोस के साथ उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज तीनों लॉस एंजिल्स में आयोजित हुई एलएसीएमए आर्ट फिल्म गाला में एक साथ नजर आए. इस दौरान इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

6 सेकंड के वीडियो में ये तीनों हस्तियां साथ खड़ी हुई हैं और लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ लॉरेन बातचीत कर रही हैं और जेफ बेजोस इन चुपचाप खड़े हैं. लियोनार्डो बातचीत के बाद जाने लगते हैं लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड भी उनके पीछे जाने लगती हैं. इस बीच जेफ भी कुछ बोल रहे हैं लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है. वीडियो खत्म हो जाता है. ट्विटर के वैरीफाइड एकाउंट Barstool Sports द्वारा पोस्ट कि गए इस वीडियो को कैप्शन दिया गया है ‘लियो मिस्टर चोर, लड़की का दिल चुराया’ इस वीडियो को अब तक 19 मिलियन से ज्यादा देखा जा चुका है.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021