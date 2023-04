Kate Middleton: रॉयल फैमिली में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं केट मिडलटन, ब्रिटेन के लोगों ने इन्हें किया नापसंद

Kate Middleton most liked member of royal family: ब्रिटेन में नए राजा की ताजपोशी की तैयारियां जोरो पर हैं. नए राजा के ऐतिहासिक राज्याभिषेक समारोह से पहले यहां हुए एक सर्वेक्षण में पूरी रॉयल फैमिली के बारे में लोग क्या सोच रखते हैं उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. Ipsos survey के नतीजों के मुताबिक ब्रिटेन के 49% लोगों का मानना ​​​​था कि किंग चार्ल्स अच्छा काम कर रहे थे, जबकि 9% लोगों की नजर में ऐसा नहीं था.

केट मिडलटन मोस्ट पॉपुलर इसी पोल की रिपोर्ट के मुताबिक किंग चार्ल्स की रेटिंग गिरी है इसके बावजूद वो अच्छा काम कर रहे हैं. भावी सम्राट की अनुमोदन रेटिंग में पिछले सितंबर से अबतक बड़ी गिरावट आई है जब उन्हें अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी बनाया गया था. इसी पोल के नतीजों के मुताबिक प्रिंस विलियम (Prince William) की पत्नी केट मिडलटन शाही परिवार की सबसे पसंदीदा (Kate Middleton emerged as the most liked member of the royal family) सदस्य के रूप में उभरी हैं. राजा के लिए ये राहत की बात Ipsos UK और आयरलैंड के सीईओ केली बीवर ने कहा, 'राज्याभिषेक तक दो हफ्ते से भी कम समय में, किंग चार्ल्स यह जानकर खुश हो सकते हैं कि ब्रिटेन के आधे लोग सोचते हैं कि वह पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं. ब्रिटेन के नए राजा के लिए यह एक अच्छी शुरुआत है और वह निश्चित रूप से राज्याभिषेक होने के बाद और अच्छा काम करेंगे. ये लोग नापसंद Ipsos के एक अन्य सर्वेक्षण में पाया गया कि केट मिडलटन सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली शाही सदस्या हैं. उनके बाद लोगों के फेवरेट रॉयल मेंबर्स में प्रिंस विलियम और किंग चार्ल्स की बहन प्रिसेंस ऐनी को टॉप रेटिंग दी है. इस सर्वे में लोगों द्वारा सबसे कम पसंद किए जाने वाले सदस्यों में प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्कल हैं. पोल से पता चला कि किंग चार्ल्स की दूसरी पत्नी कैमिला, जो अब क्वीन कंसोर्ट है, उन्हें भी लोगों ने हद दर्जे तक नापसंद किया है. आपको बताते चलें कि पूर्व महारानी एलिजाबेथ का पिछले शुक्रवार को 97वां जन्मदिन था. इस मौके पर प्रिंसेज ऑफ वेल्स केट मिडलटन (Kate Middleton) ने क्वीन एलिजाबेथ की एक अनोखी तस्वीर शेयर की. इस फोटो में क्वीन पहली बार अपने पड़पोते-पोतियों के साथ नजर आ रही हैं. ये तस्वीर पिछले साल एलिजाबेथ के निधन से कुछ पहले बाल्मोरल में एक फैमिली ट्रिप के दौरान ली गई थी.