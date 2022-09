Viral Video: ताजपोशी समारोह के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय को क्यों आया इतना गुस्सा? वीडियो हो रहा वायरल

UK Royal Family: किंग चार्ल्स तृतीय (King Charles III) को शनिवार को ब्रिटेन (UK) का महाराज (King) घोषित किया गया. राज्यारोहण परिषद (Ascension Council) के एक ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन के महाराज घोषित किए जाने के बाद चार्ल्स तृतीय ने अपनी मां और दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) के पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया. ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार इस समारोह का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया. इस समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है. इसमें किग चार्ल्स तृतीय काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं.

यह वीडियो परिग्रहण उद्घोषणा (Accession Proclamation) पर हस्ताक्षर करने से कुछ क्षण पहले का है. सम्राट ने खुद को डेस्क को खाली करने के लिए सहयोगियों पर इशारा करते हुए पाया, जहां उन्हें दस्तावेजों पर अपना नाम अंकित करना था.

क्लिप में, किंग चार्ल्स एक छोटे डेस्क पर पेन बॉक्स और इंकपॉट दोनों को एक साथ देखकर कुछ असहज हो जाते हैं, क्योंकि इस पर बड़े दस्तावेज़ भी रखे जाने थे. वह वहां मौजूद अपने सहयोगियों से डेस्क को खाली करने के लिए कहते हैं, जिससे चीजें व्यवस्थित हो जाएं. लेकिन जब वह दस्तावेज साइन करने के लिए इस छोटे डेस्क पर बैठते हैं तो उनके सामने कुछ दस्तावेज होते हैं और इसके साथ ही पेन बॉक्स और इंकपॉट भी रख दिया जाता है.

इस वजह से नाराज हुए सम्राट

किंग चार्ल्स पहले एक दस्तावेज पर साइन करते हैं इसके बाद वह दूसरे दस्तावेज पर साइन करने से पहले इंकपॉट हटाते हैं लेकिन तभी पेन बॉक्स को देख गुस्से में आज जाते हैं और अपने सहयोगी से इसे हटाने को कहते हैं.

Where’s the pen guy?! King Charles seems angry and frustrated at his desk setup, summons an aide to fix it, twice. The Queen never lost her cool in public like this. pic.twitter.com/vU8Q2I3gFU

— Mike Sington (@MikeSington) September 10, 2022