Trending News: रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया अनार, स्टाफ ने बुला ली पुलिस; इस एक गलती से फैल गई दशहत

OMG News: कहते हैं कि 'नुक्ते' के फेर में 'खुदा' से 'जुदा' हो जाता है. 'गलती से मिस्टेक' पर तो मशहूर गाना भी बन चुका है. कभी कभार गूगल ट्रांसलेशन (Google Translation) और लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप से भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि तिल का ताड़ बन जाता है. कुछ ऐसे ही मामले में एक विदेशी सैलानी से हुई चूक से बिलावजह दहशत फैली तो पुलिस और बम स्क्वाड बुलाना पड़ गया. अजरबैजान का ये टूरिस्ट लिस्बन सिटी के रेस्टोरेंट में ट्रांसलेशन ऐप की मदद से ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहा था. उसने जूस ऑर्डर करते समय अनार के लिए गलत शब्द यानी 'ग्रेनाट' को 'ग्रेनाटा' कह दिया, जिसके बाद ब्लास्ट की अफवाह फैल गई.

अनार को बताया था ग्रेनेड, हाथों में लग गई हथकड़ी

जब आप किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो अगर वहां के लोग हिंदी और अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है. भाषा के अलग होने की वजह से ना हम उसे समझ पाते हैं और ना सामने वाला हमारी बात को समझ पाता है. ऐसे में आजकल ऑनलाइन ट्रांसलेट App से लोगों को मदद मिल जाती है. हालांकि यहां ट्रांसलेशन ऐप की गलती से एक रेस्टोरेंट में ‘बम’ होने की अफवाह फैल गई और बवाल मच गया.

पुर्तगाली अखबार कोरेरियो दा मन्हा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस 36 वर्षीय टूरिस्ट की पहचान गुप्त रखी गई है, जिसने वेटर को ऑर्डर करते समय गलत अनुवादित शब्द दिखाया था. ऐसे में वेटर को लगा कि वो अपने साथ ग्रेनेड ले जा रहा है और उस जगह को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उसकी तलाशी लेते हुए में हथकड़ी लगा दी और पूछताछ के लिए थाने ले गए. ऑनलाइन वायरल हुए एक वीडियो में कथित तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति को जमीन पर मुंह के बल लेटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वहां मौजूद पांच पुलिस अफसर उसे अपने काबू में लेते हैं.

A Russian-speaking tourist from Azerbaijan in Portugal mistakenly ordered a “grenade” instead of pomegranate juice at a restaurant. The waiter considered this a threat and called the police.

According to The Telegraph, the error was caused by a translation application . pic.twitter.com/JG6mpnVQfV

— Medan (@sumnjam) November 1, 2023