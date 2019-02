VIDEO: न्यूयॉर्क में पाकिस्तान दूतावास के बाहर भारतीयों का प्रदर्शन, 'ग्लोबल टेरर पाकिस्तान' के लगे नारे

नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद देश दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ रोष है. भारत में जगह-जगह प्रदर्शन के बाद अब अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने शनिवार को पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया. न्यूयॉर्क में पाकिस्तान दूतावास के बाहर भारतीयों ने इक्ट्ठा होकर नारेबाजी की.

लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के लगाए नारे

गुस्साएं लोगों ने दूतावास के बाहर 'लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान, ग्लोबल ट्रेर्र पाकिस्तान, 9/11 पाकिस्तान, 26/11 पाकिस्तान, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान' के नारे लगाए. इससे पहले 19 फरवरी को सैकड़ों अमेरिकी जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकवादी हमले पर शोक एवं नाराजगी प्रकट करने के लिए अमेरिका के विभिन्न शहरों में एकत्रित हुए थे.

#WATCH Members of Indian community protested outside the Pakistan consulate in New York,US on 22 February, against #PulwamaTerrorAttack. pic.twitter.com/sXJCDA6jXF

