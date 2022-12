Nepal Elections: नेपाल में चुनाव के बाद 'प्रचंड' के पास सत्‍ता की चाबी? राष्‍ट्रपति ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

Who will be Nepal PM: चूंकि चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है, इसलिए राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा के ऐसे सदस्य को दावा करने के लिए बुलाया है जो दो या अन्य दलों के सहयोग से बहुमत हासिल कर सके जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 76 (2) में लिखा है.