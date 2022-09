Watch: 'यहां नहीं रहने देंगे, अपने देश लौट जाओ', पोलैंड में भारतीय के खिलाफ नस्लीय हमले

Racial attack against Indian: सोशल माडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक पोलैंड में एक भारतीय के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार करता दिखाई दे रहा है. अमेरिकी भारतीय नागरिक को भारत लौटने की सलाह देता है. इस दौरान वो वीडियो भी शूट करता है, लेकिन इसमें अपना चेहरा नहीं दिखाता. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस शख्स पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

भारतीय नागरिक से किया दुर्व्यवहार

जानकारी के मुताबिक, ये वीडियो पोलैंड के किस शहर का है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है. लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे वारसॉ शहर का बता रहे हैं. वीडियो में शख्स खुद को अमेरिकी बताते हुए बार-बार भारतीय नागरिक को देश वापस लौटने को कहता है. वो कहता है, 'आप मेहनत से बचने के लिए हम व्हाइट लोगों की जमीन पर क्यों आ रहे हो. आप अपने देश में क्यों नहीं रहते? आप दूसरों पर डिपेंडेंट क्यों हो?

Shameful display of racism directed towards an ethnic minority Indian in Poland pic.twitter.com/9kQBHBLWB8

— Wasiq Wasiq (@WasiqUK) September 2, 2022