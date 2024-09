भारत की तुलना सीरिया और इराक से? अमेरिका में लोकतंत्र पर बहस करते-करते यह क्या बोल गए राहुल गांधी!

Rahul Gandhi News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में लोकतंत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया. कांग्रेस नेता ने कहा कि अब लोकतंत्र फिर से पटरी पर लौट रहा है. गांधी ने मंगलवार को ‘नेशनल प्रेस क्लब’ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत की तुलना कथित रूप से सीरिया और इराक से कर डाली. राहुल ने कहा, 'हमने चुनाव ऐसे वक्त लड़ा जब हमारे बैंक खातों पर रोक लगा दी गई थी. मैं ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं जानता जहां ऐसा हुआ हो. हो सकता है कि इस तरह की चीजें सीरिया या इराक में होती रही हों. चुनाव के समय जब हमने अपने कोषाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने हमें साफ-साफ कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है. अब आपके पास भले एसे मतदाता हैं जिनके विचार बदलते रहते हैं लेकिन आपको चुनाव प्रचार अभियान की जरूरत है. आपको संवाद करते रहना होगा, आपको बैठकें करते रहनी होंगी.'

'खतरे में भारतीय लोकतंत्र'

गांधी ने कहा, 'मैं आपको यह बता सकता हूं कि पिछले वर्षों में भारतीय लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, अब वह फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे नुकसान पहुंचाया गया था.' राहुल ने कहा, 'मैंने देखा है कि किस तरह महाराष्ट्र में हमारी सरकार हमसे छीन ली गई. मैंने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा है. मैंने देखा है कि कैसे हमारे विधायकों को खरीद लिया गया और उन्हें फंसा दिया गया और वे अचानक भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के विधायक बन गए. तो इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र खतरे में रहा है, इसे बुरी तरह से कमजोर किया गया और अब वह फिर से पटरी पर लौट रहा है. मुझे भरोसा है कि यह फिर से मजबूत होगा.'

We fought an election with our bank accounts frozen. I don’t know of any democracy where that happens. During the election, our treasurer said we don’t have any money.

