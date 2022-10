क्या न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा Russia? राष्ट्रपति पुतिन के इस कदम से थर्राई दुनिया

Russia Ukraine war Latest Update: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है. इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सामरिक परमाणु बलों के अभ्यास की निगरानी की है. क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश के सामरिक परमाणु बलों के अभ्यास की निगरानी की, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के कई अभ्यास शामिल थे.

रूसी रक्षा मंत्री ने क्या कहा?

रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को बताया कि अभ्यास का उद्देश्य बड़े पैमाने पर परमाणु हमलों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए था. यूक्रेन में मॉस्को की कार्रवाइयों को लेकर रूस-पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह अभ्यास किया जा रहा है. क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि अभ्यास के लिए निर्धारित सभी कार्यों को पूरा किया गया और सभी मिसाइलों का परीक्षण किया गया जो अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंच गईं. वाशिंगटन ने कहा है कि मास्को ने उसे अभ्यास के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था.

Russian President Vladimir Putin oversaw the training of Moscow's strategic deterrence forces, troops responsible for responding to threats of nuclear war, the Kremlin said. State television showed Putin overseeing the drills from a control room: AFP News Agency

