जंग के बीच रूस ने तैयार की दुश्मन देशों की लिस्ट! ये 31 देश हैं शामिल

नई दिल्ली: यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस ने एक बड़ा फैसला लिया है. यूक्रेन के अलावा यूरोपियन यूनियन के देशों से रूस की दुश्मनी जगजाहिर है. अब रूस की ओर से ऐसे 4 और देशों की लिस्ट जारी की गई है जिन्हें वह अपना दुश्मन मानता है. चीन की मीडिया की ओर से ऐसा दावा किया गया है.

चीन के CGTN ने ट्वीट कर बताया कि रूस की ओर से दुश्मन देशों की एक लिस्ट जारी की गई है. इस लिस्ट में यूक्रेन के अलावा अमेरिका, बिट्रेन और जापान का नाम भी शामिल है. इसके अलावा EU के सदस्य सभी 27 देशों को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है. अमेरिका और ब्रिटेन लगातार यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस से नाराज चल रहे हैं.

