Apple रूसी मार्केट में दो साल से नहीं, फिर मॉस्को में लोग लेटेस्ट iPhone कैसे चला रहे? इंडिया एंगल जान लीजिए

India Russia News: यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़कर रूस ने पश्चिमी देशों की नाराजगी का जोखिम लिया. तमाम प्रतिबंधों की वजह से रूस में अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों के प्रोडक्ट्स आसानी से नहीं मिल रहे. इनमें Apple का iPhone भी शामिल है. मार्च 2022 में ही Apple ने रूस में सारे स्टोर बंद कर दिए थे. रूसी बाजारों में डिमांड थी तो सप्लाई का जिम्मा भारतीय बाजारों ने उठा लिया. रूस में भारतीय बाजारों से गए iPhones खूब बिक रहे हैं.

हमारे सहयोगी चैनल WION के संवाददाता सिद्धांत सिबल से बातचीत में रूसी पत्रकार तातियाना कुखारेलवा ने इस बारे में विस्तार से बताया. तातियाना के अनुसार, भारतीय बाजारों के लिए बने आईफोन अब रूसी बाजारों में बिक रहे हैं. Apple की तरह Coca Cola भी रूस छोड़कर चला गया था. उसकी जगह UAE के लिए बने कोका कोला ने ले ली है.

Moscow: iPhone made for Indian markets are now used in Russian markets as a direct impact of the 2022 war. Apple left Russia, but Apple iPhone for India, now used in Russia. Russian Journalist Tatiana Kukhareva explains to @WIONews pic.twitter.com/OLCQ6rVaVw

— Sidhant Sibal (@sidhant) July 9, 2024