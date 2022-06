US News: आसमान से बरस रही आग, 2000 से ज्यादा गायों ने तोड़ा दम, खौफनाक वीडियो वायरल

Heatwave in US: अमेरिका इन दिनों जानलेवा गर्मी की मार झेल रहा है. द गार्जियन के मुताबिक कंसास में 2000 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है. इसका घटना का एक खौफनाक वीडियो भी वायरल हो रहा है. हजारों गायों के शवों को दिखाता एक वीडियो सबसे पहले टिकटॉक पर दिखा था, जो बाद में कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर आया. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक खेत में हजारों गायें मृत नजर आ रही हैं. हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

ज्यादा आर्द्रता बना मौत की वजह!

यूएसए टुडे ने कहा कि अधिक आर्द्रता स्तर की वजह से वीकेंड में मवेशियों की मौत हो गई. आउटलेट ने आगे कहा कि मौतों की सूचना कंसास स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग को दी गई थी, जो शवों के निपटान में मदद के लिए पहुंची थी.

Apparently this is video of the 3000 cattle that died in SW Kansas. Original tweet said heat, farmer I talked in Kansas said it wasn’t the heat. pic.twitter.com/OlPks10ji8

