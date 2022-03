यूक्रेन: रूस और US के बीच अंतरिक्ष में चल रही 'टेंशन', अब NASA ने किया ये ऐलान

वॉशिंगटन: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध (Russia Ukraine War) का आज 20वां दिन है. रूसी सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है. जमीन से लेकर आसमान तक हमले जारी हैं. ना पुतिन रूकने को तैयार हैं और न ही जेलेंस्की झुकने को. इस जंग में दोनों देशों को जान-माल का जबरदस्त नुकसान हो रहा है. इस बीच अंतरिक्ष से एक राहत भरी खबर आई है.

एएफपी के मुताबिक नासा (NASA) ने कहा है कि दोनों देशों की लड़ाई से हुए ग्लोबल तनाव का असर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के संचालन यानी उसके किसी भी ऑपरेशन पर नहीं पड़ा है. वहीं नासा ने ये भी साफ किया है कि इस महीने के आखिर में रूसी कैप्सूल पर सवार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री (American Astronaut) की पहले से तय वापसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

NASA on Monday, March 14 insisted that tensions linked to the war in #Ukraine had no impact on International Space Station operations or the planned return of an American astronaut aboard a Russian capsule later this month: AFP reports

