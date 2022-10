UFO Center: एलियंस के स्वागत के लिए इस देश में बना सेंटर, अबतक सबसे ज्यादा UFO भी यहीं देखे गए

UFO & Aliens News: धरती से दूर अंतरिक्ष में एलियंस के होने और नहीं होने की चर्चा हमेशा से विवादों में रही है. कभी अमेरिकी एयरफोर्स तो कभी इसी देश की नौसेना के कमांडर एलियंस की गतविधियों की चर्चा करते हैं. वहीं कई अमेरिकी शहरों में रहने वाले लोग भी UFO को करीब से देखे जाने का दावा कर चुके हैं. ऐसे लोग अपनी बात के समर्थन में ऐसे घटनाक्रम के वीडियो भी पोस्ट करते रहते हैं.

अमेरिका में यूएफओ वेलकम सेंटर

इस बीच एक शख्स ने एलियंस और उनके बारे में जानने को लेकर अपनी दीवानगी की वजह से एक यूएफओ वेलकम सेंटर तक बनवा चुका है. UFO welcome center को बनवाने वाले जोडी का दावा है कि 1999 में उन्होंने बेहद करीब से ऐसी स्पेसशिप देखी जिसके इंजन में कोई आवाज नहीं थी. जोडी को अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके इस सेंटर पर किसी एलियन की दस्तक हो.

Before Elon Musk there was a Bowman, South Carolina man by the name of Jody Pendarvis. In 1994, he started building a welcome center for aliens called the UFO Welcome Center. I stopped by today. It still stands pic.twitter.com/HPqWUt2uMz

— ment nelson (@mentnelson) August 22, 2021