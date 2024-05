Kyrgyzstan में विदेशी छात्रों के खिलाफ हिंसा, भारतीय दूतावास ने स्टूडेंट्स को घर के अंदर रहने की दी सलाह

Kyrgyzstan Violence Against Foreign Students: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स समेत अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर कथित तौर पर भीड़ ने हमला किया है. भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को छात्रों को 'घर के अंदर रहने' की सलाह दी है. किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर स्थिति को शांत बताया है. दूतावास ने कहा, 'हम अपने छात्रों के संपर्क में हैं. स्थिति फिलहाल शांत है लेकिन छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे फिलहाल घर के अंदर ही रहें और कोई भी समस्या होने पर दूतावास से संपर्क करें. हमारा 24×7 संपर्क नंबर 0555710041 है.'

इस बीच विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने ट्वीट कर छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी है. उन्होंने लिखा, 'बिश्केक में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है. बताया जा रहा है कि स्थिति अब शांत है. छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की पुरजोर सलाह.'

Monitoring the welfare of Indian students in Bishkek. Situation is reportedly calm now. Strongly advise students to stay in regular touch with the Embassy. https://t.co/xjwjFotfeR

किर्गिस्तान में पाकिस्तानी एंबेसी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा, 'कल शाम से बिश्केक में विदेशी छात्रों के खिलाफ भीड़ की हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं. किर्गिज़ प्रेस के मुताबिक, 13 मई को किर्गीज छात्रों और मिस्र के मेडिकल स्टूडेंट के बीच हुई लड़ाई के वीडियो ऑनलाइन शेयर होने से मामला कल गरमा गया.'

पाकिस्तानी एंबेसी के मुताबिक, 'अब तक, बिश्केक में मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ होस्टल और पाकिस्तानियों सहित अंतरराष्ट्रीय छात्रों के निजी आवासों पर हमला किया गया है. हॉस्टल में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्र रहते हैं.

पाकिस्तानी एंबेसी ने कहा, 'कई पाकिस्तानी छात्रों को हल्की चोट लगने की खबर है. पाकिस्तानी छात्रों की कथित मौत और बलात्कार से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट के बावजूद, अब तक हमें कोई कनफर्म रिपोर्ट नहीं मिली है.'

इसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी दूतावास ने जानकारी दी कि किर्गिज़ सरकार ने पुष्टि की है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ हालिया हिंसा में किसी पाकिस्तानी छात्र की मौत नहीं हुई है. इसके अलावा, किगिज़ आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है.

Kyrgyz government has confirmed that there is no death of Pakistani student in the recent mob violences against international students.

Moreover, Kygyz Ministry of Internal Affairs has also issued press releases stating that the situation is under control.

— Pakistan Embassy Kyrgyzstan (@PakinKyrgyzstan) May 18, 2024