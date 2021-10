फिर सुनाई दी युद्ध की आहट, यूक्रेन सीमा की तरफ बढ़ रहे रूसी सेना के टैंक

मॉस्को: रूस और यूक्रेन (Russia & Ukraine) के बीच फिर से जंग (War) के आसार बन रहे हैं. बड़ी संख्या में रूसी सेना को यूक्रेन की तरफ जाते देखा गया है. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें रूसी सेना सैन्य साजो-सामान के साथ आवाजाही करते दिख रही है. कहा जा रहा है कि रूस सीमा पर जमावड़ा बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में हालात पहले जैसे हो सकते हैं.

हाल में ही यूक्रेन ने पूर्वी हिस्से में सक्रिय रूसी अलगाववादियों पर ड्रोन से हमले किए थे. इन हमलों में रूस समर्थित कई विद्रोहियों के मारे जाने का दावा किया गया था. इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के आदेश पर रूसी सेना ने क्रीमिया और यूक्रेन से लगी दूसरी सीमाओं पर सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है. अब सेना के साजोसामान के साथ कूच करते हुए वीडियो सामने आने के बाद जंग की आशंका बढ़ गई है.

A video, said to be filmed on October 27 in the Bryansk Oblast, of Iskander tactical missile systems on the move (presumably 442th Missile Brigade from Kursk). pic.twitter.com/W4RXkH1XCo — Status-6 (@Archer83Able) October 28, 2021