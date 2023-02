Cheapest Gold: इन देशों में मिलता है सबसे सस्ता सोना, भारत से 15 फीसदी तक कम हैं दाम!

Cheapest place to buy gold: यूं तो भारत के सर्राफा बाजार में सोने के भाव (Gold Rate) रोज अपडेट होते हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं, जहां सोने के दाम भारत की तुलना में काफी कम (countries where gold is cheaper than india) हैं. जहां से आप काफी कम रेट में सोना खरीद सकते हैं.