अब्दु रोजिक को सलमान खान ने किया शो से बाहर? कंटेस्टेंट्स की आंखें हुईं नम

नई दिल्ली: 19 साल के अब्दु रोजिक 'बिग बॉस 16' के सबसे चहेते कंट्स्टेंट है. ऐसे में अब्दु रोजिक पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ गिर रहा है. जहां पहले उन्हें हॉरर हाउस में नॉमिनेट किया गया वहीं सलमान खान ने गुस्से में अब्दू को गुस्से में शो से बाहर करने का ऐलान कर दिया. वहीं अब्दु को सलमान का ये मिजाज पसंद नहीं आया.

वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में एक तरफ जहां सलमान खान ने अब्दु रोजिक के तारीफों के पुल बांधें और उन्हें इस सीजन का सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट बताया. सलमान खान कहते हैं कि ना फालतू की लड़ाई ना झगड़ा, ना फालतू के पंगे और ना फालतू की बातें फिर भी अब्दु हैं घर के सबसे मजेदार कंटेस्टेंट.

Sk - Sabse chota hai ye aur sabse samjhdaar hai, proud of you abdu "

The appreciation was much needed he deserve it , he totally deserve it#AbduRozik #SalmanKhan #BiggBoss16 #BB16 pic.twitter.com/M86SR32tBK

