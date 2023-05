The kerala Story Twitter Review: 'द केरल स्टोरी' को देखने के बाद लोगों ने कही ये बातें

नई दिल्ली The kerala Story Twitter Review: अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी थिएटर में रिलीज हो चुकी है. फिल्म टीजर रिलीज के साथ ही विवादों में बनी हुई है. फिल्म मेकर्स ने दावा किया है कि कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है. इसी के साथ बवाल बढ़ गया है. बढ़ते विवाद के बाद सेंसर बोर्ड ने कुछ तथ्य हटा दिए. कॉन्ट्रोवर्शियल विषय की वजह से यह फिल्म लोगों के बीच काफी चर्चा में है.

लोगों को कैसी लगी फिल्म

द केरल स्टोरी में तीन लड़कियों की कहानी को दिखाया गया है जिनका ब्रेनवॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है. इसके बाद उनका इस्तेमाल जिहाद के लिए किया जाता है. देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने फिल्म को एक एजेंडा बताया है. फिल्म 5 मई को रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं फिल्म को लेकर लोगों में क्या रिएक्शन है.

लोगों का रिएक्शन

फिल्म रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा- जनता को भी सच जानने दो, कड़वे सच के लिए आंखें मूंदकर आप हर बार मूर्ख नहीं बना सकते.

Let the people also know the truth.

You can't make fools everytime by closing eyes for bitter truth.

Showtime TheKerelaStory TheKeralaStoryReview https://t.co/FxT7VH6n76 — Vaibhav Parashar (@VAVsharma13) May 5, 2023

दूसरे यूजर ने लिखा- मैं अपनी मेहनत की कमाई द केरल स्टोरी पर खर्च करने जा रहा हू. विवाद का मतलब यह होना चाहिए कि यह सही लोगों को नाराज कर रहा है. मेरा मतलम वामपंथी लोगों से है.

Definitely going to spend my hard earned money on watching TheKeralaStoryReview The controversy must mean it is pissing off the right people. I mean the left people — BridgeSeller (@lokaksayakarta) May 5, 2023

यूजर ने लिखा- फिल्म के बारे में जो कुछ लिखा गया है, उसके अनुसार आज बिना किसी पूर्वाग्रह के इस फिल्म को देखेंगे.

TheKeralaStory releases today. Will watch this film today without any prejudice purely going by what is written about the film #TheKeralaStoryReview Are you watching today https://t.co/3Tj4rbqSZc pic.twitter.com/yTtOZn7QIL — Vivek Cochin (@vivekcochin) May 5, 2023

सुदिप्तो सेन ने किया फिल्म का डायरेक्शन

फिल्म का डायरेक्शन बंगाली फिल्ममेकर सुदिप्तो सने ने किया है. उन्होंने अपने करियर में बहुत ही कम फिल्में बनाई हैं उन्होंने ज्यादातर फिल्में पॉलिटिकल एंगल पर बनाई है. साल 2006 में उन्होंने द लास्ट मॉन्क बनाई थी. इस फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था. इसके बाद उन्होंने आसमा फिल्म बनाई जो कि आतंकवाद पर आधारित थी.

इसे भी पढ़ें: फिर सिनेमाघरों में छाएंगे सुशांत सिंह राजपूत, इसलिए लिया गया बड़ा फैसला

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.