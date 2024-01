Ayodhya Ram Mandir: 'पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ हैं राम-लक्ष्मण', प्राण प्रतिष्ठा समारोह में साउथ एक्टर सुमन ने जाहिर की उत्सुकता

नई दिल्ली: Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री के सितारे तक राम नगरी 'अयोध्या' पहुंचे हैं. 22 जनवरी के भव्य समारोह से 10 दिन पहले से ही अयोध्या नगरी में सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ था. हेमा मालिनी से लेकर अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया जैसे सितारे 'अयोध्या' के राम मंदिर में हुए आयोजित कार्यक्रम में परफॉर्म करते हुए नजर आए थे. इसी बीच तेलुगु एक्टर सुमन तलवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कई सारी बातें कही हैं. आइए जानते हैं क्या कुछ बोले साउथ एक्टर सुमन.

अयोध्या की पहली यात्रा व्यक्त किया उत्साह

सुमन ने अपनी अयोध्या की अपनी पहली यात्रा के बारे में उत्साह व्यक्त किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है. एक्टर ने अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए समाचार एजेंसी एएनआई से बताया, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए विश्व स्तर पर साझा की गई लोगों की जिज्ञासा व्यक्त की है. सुमन उद्घाटन समारोह को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं.

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | Actor Suman says, "Congratulations and best wishes to PM Modi and CM Yogi Adityanath. These two are like Ram and Lakshman and had this temple come up here, I think has been God's doing. He created them to build this temple...This will be the… pic.twitter.com/bvi94YgnfN

— ANI (@ANI) January 22, 2024