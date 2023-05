Pushpa 2 के सेट से लीक हुई फोटोज, भंवर सिंह के अवतार में दिखें फहाद फाजिल- फिल्म को लेकर फैंस हुए उतावले

नई दिल्ली Pushpa 2: इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक पुष्पा 2 द रूल ने अपने अनूठे कॉन्सेप्ट वीडियो और पैन इंडिया स्टार अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पराज की पहली झलक के साथ सीक्वल की घोषणा करते हुए देश में तूफान ला दिया. जबकि फैन्स और दर्शकों के बीच इस फिल्म के लिए उत्साह तेज है, मेकर्स भी इसे सबसे बड़ी एंटरटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और जिसकी शूटिंग जोरों पर है. फिल्म से जुड़ी ताजा अपडेट के मुताबिक मेकर्स ने पुष्पा 2-द रूल के सेट से कुछ बिहाइन्ड द सीन्स फोटोज जारी किए हैं.

फिल्म के सेट से सामने आई फोटो

A key schedule of Pushpa2TheRule completed with 'Bhanwar Singh Shekhawat' aka FahadhFaasil

This time he will return with vengeance

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @SukumarWritings @PushpaMovie @TSeries pic.twitter.com/l4lixpvhm7

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 18, 2023