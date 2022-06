Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: जारी है 'भूल भुलैया 2' की कमाई का सिलसिला, इतना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. इस फिल्म की रफ्तार बता रही है कि बहुत जल्द से 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है. कार्तिक की फिल्म का क्रेज कम होने का नाम ले रहा है. खास बात ये है कि फिल्म को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है 'भूल भुलैया 2'

'भूल भुलैया 2' अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलाया का सीक्वल है. हॉरर कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. हालांकि, फिलहाल तो यह फिल्म 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. अब फिल्म चौथे सप्ताह भी जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म के शनिवार का कलेक्शन सामने आ चुका है.

अब तक 167.72 करोड़ रुपये का कमा चुकी है फिल्म

शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में करीब 93% की बढ़ोतरी देखी गई है. इस फिल्म ने चौथे शनिवार को 3.01 करोड़ का कारोबार किया है.

#BhoolBhulaiyaa2 witnesses 92.95% growth on [fourth] Sat... Inches closer to ₹ 175 cr mark, which will be crossed on [fourth] Tue/Wed... [Week 4] Fri 1.56 cr, Sat 3.01 cr. Total: ₹ 167.72 cr. #India biz. pic.twitter.com/5Q97BZXi3M

taran adarsh (@taran_adarsh) June 12, 2022