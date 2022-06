Brahmastra Trailer: 'ब्रह्मास्त्र' के ट्रेलर में दिखे शाहरुख खान, लुक देख नहीं पहचान पाए लोग

नई दिल्ली: इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) का दर्शकों को इसकी घोषणा के बाद से ही बेसब्री से इंतजार है. अब बुधवार को आखिरकार फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है. ट्रेलर में सभी किरदारों की धांसू झलक देखने को मिली है. हालांकि, इसमें काफी समय से सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के होने की भी चर्चा है, जिन्हें ट्रेलर में साफतौर पर नहीं दिखाया गया है.

'ब्रह्मास्त्र' के ट्रेलर में दिखी सितारों की झलक

ट्रेलर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन अक्किनेनी काफी दिलचस्प अंदाज में दिखे. अपने फेवरेट स्टार को नए अंदाज में देखने के बाद से ही फिल्म के लिए दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है.

Any Body Notice Khan Sahab #ShahRukhKhan As Scientist ..? pic.twitter.com/gt4eDAbYTJ

वहीं, इन्हीं कलाकारों के साथ एक और शख्स की झलक दिखाई गई, जिसका चेहरा नहीं नजर आया. हालांकि, माना जा रहा है कि यह शाहरुख खान ही हैं. ऐसे में फैंस ने ट्रेलर से उनके सीन्स के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू कर दिए हैं.

ट्रेलर ने ही जीता दिल

अयान मुखर्जी अपनी इस फिल्म के जरिए भारतीय पौराणिक शक्तियों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. वह दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाने की कोशिश में हैं और अपने ट्रेलर के जरिए ही वह काफी हद तक यह करने में सफल भी होते दिख रहे हैं.

ट्रेलर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जबरदस्त VFX का इस्तेमाल देखने को मिलेगा. वहीं, फैंस लंबे अर्से के बार इसमें शाहरुख की एंट्री को देखने के लिए भी बहुत बेसब्र हैं.

शाहरुख खान का लुक हुआ वायरल

खबरों की मानें तो फिल्म में शाहरुख को कैमियो रोल में ही देखा जाएगा. हालांकि, उनका यह रोल भी काफी दमदार होगा.

He is #ShahRukhKhan for sure.. pic.twitter.com/5AzQrE9LhK

— Piyu (@iampiyu18) June 15, 2022