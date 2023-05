Cannes 2023: रेड कार्पेट पर क्यों 'खून' से लथपथ हुई महिला? सन्न कर देगा VIDEO

नई दिल्ली: 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2023) को लेकर इस वक्त हर दिन खूब चर्चा बनी हुई है. 16 मई को फ्रेंच रिवेरा में शुरू हुआ यह इंटरनेशनल फेस्टिवल 27 मई 2023 तक चलने वाला है. दुनियाभर की मशहूर हस्तियां रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं. हालांकि, बीते रविवार को समारोह के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसके हर किसी के होश उड़ा दिए.

महिला ने खुद पर डाला 'खून'

दरअसल, यहां एक महिला खून से लथपथ दिखीं. यूक्रेन के झंडे के कलर वाली रिवीलिंग ड्रेस पहनकर रेड कार्पेट पर पहुंची महिला बहुत आराम से वहां मौजूद मीडिया के सामने से गुजरते हुए इवेंट में शरीक होने के लिए पहुंची, लेकिन कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद महिला ने नकली खून या लाल रंग के पैकेट खोलकर खुद पर डालने शुरू कर दिए.

इस वजह से महिला ने की ऐसी हरकत

हालांकि, तुरंत ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उनके हाथ पकड़ लिए और उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए ले और बाहर की तरफ ले गए.

At the @Festival_Cannes , a girl dressed in the colors of the Ukrainian flag doused herself in fake blood to protest Russian invasion in Ukraine. pic.twitter.com/Ys5JrFNrso

— Nana Tsinadze (@nana_tsinadze) May 22, 2023